Увечері 13 вересня в Збройних силах Польщі повідомили, що в повітряному просторі країни розпочали роботу військові літаки. Це відбулося на тлі чергового російського обстрілу безпілотниками.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Оперативне командування видів Збройних сил Польщі.

Що в ЗС Польщі сказали про загрозу?

Військові пояснили, що з метою забезпечення безпеки нашого повітряного простору Оперативний командувач ЗС увів у дію всі необхідні процедури. Наразі у повітряному просторі Польщі діють польські та союзницькі літаки, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли стану найвищої готовності.

Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору та охорону громадян, особливо в районах, прилеглих до зони загрози,

– йдеться у повідомленні.

Це підтвердив прем'єр-міністр країни Дональд Туск. За його словами, у зв'язку з загрозою з боку російських дронів, що діють над Україною поблизу кордону з Польщею, у повітряному просторі розпочато превентивне застосування авіації, а наземні системи протиповітряної оборони досягли стану найвищої готовності.

В інтерв'ю TVN24 речник Оперативного командування Збройних сил Яцек Горишевський запевнив, що станом на близько 18:30 немає жодних ознак порушення повітряного простору Польщі.

Однак це превентивні заходи; ми повинні бути готові реагувати, якщо це буде необхідно,

– наголосив Горишевський.

Крім цього, у зв'язку із військовою операцією аеропорт у Любліні призупинив роботу. Попередньо, повітряна зона буде закрита до 19:00 за київським часом.

За словами речника ЗС Польщі, рішення про закриття повітряного руху в аеропорту Люблін зумовлені авіаційною активністю.

