Вечером 13 сентября в Вооруженных силах Польши сообщили, что в воздушном пространстве страны начали работу военные самолеты. Это произошло на фоне очередного российского обстрела беспилотниками.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши.

Что в ВС Польши сказали об угрозе?

Военные объяснили, что с целью обеспечения безопасности нашего воздушного пространства Оперативный командующий ВС ввел в действие все необходимые процедуры. Сейчас в воздушном пространстве Польши действуют польские и союзнические самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли состояния высокой готовности.

Эти действия имеют превентивный характер и направлены на защиту воздушного пространства и охрану граждан, особенно в районах, прилегающих к зоне угрозы,

– говорится в сообщении.

Это подтвердил премьер-министр страны Дональд Туск. По его словам, в связи с угрозой со стороны российских дронов, действующих над Украиной вблизи границы с Польшей, в воздушном пространстве начато превентивное применение авиации, а наземные системы противовоздушной обороны достигли состояния высокой готовности.