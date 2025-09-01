У Польщі чоловік збирався скоїти підпали через рішення президента Кароля Навроцького накласти вето на закон про допомогу українцям. Через це його депортували з країни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра внутрішніх справ Польщі Марчіна Кервінського.

Чому Польща депортувала українця?

Нещодавно у Польщі вирішили депортувати українця, який заявив про підготовку терактів. Про свої наміри чоловік повідомив у відео в TikTok. Раніше чоловіка затримали ще 29 серпня через загрозу безпеці країни.

Наразі чоловіка насильно вивезли до України.

Останній поворот в історії: громадянина України, який погрожував підпалом на відео, опублікованих в інтернеті, було насильно доставлено та депортовано до України співробітниками прикордонної служби,

– сказав Кервінський.

Українця депортували через загрозу порядку в Польщі: відео

Що означає вето Навроцького на спецуставу про допомогу українцям?