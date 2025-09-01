У Польщі депортували українця: він погрожував зробити підпали
- У Польщі депортували українця за погрози підпалами через вето на закон про допомогу українцям, яке наклав президент Кароль Навроцький.
- Вето Навроцького зупинило ухвалення законопроєкту про фінансову та медичну допомогу українцям, що викликало суперечки в Польщі.
У Польщі чоловік збирався скоїти підпали через рішення президента Кароля Навроцького накласти вето на закон про допомогу українцям. Через це його депортували з країни.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра внутрішніх справ Польщі Марчіна Кервінського.
Чому Польща депортувала українця?
Нещодавно у Польщі вирішили депортувати українця, який заявив про підготовку терактів. Про свої наміри чоловік повідомив у відео в TikTok. Раніше чоловіка затримали ще 29 серпня через загрозу безпеці країни.
Наразі чоловіка насильно вивезли до України.
Останній поворот в історії: громадянина України, який погрожував підпалом на відео, опублікованих в інтернеті, було насильно доставлено та депортовано до України співробітниками прикордонної служби,
– сказав Кервінський.
Українця депортували через загрозу порядку в Польщі: відео
Що означає вето Навроцького на спецуставу про допомогу українцям?
25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт щодо надання фінансової та медичної допомоги українцям. Захист, передбачений спеціальною уставою Європейського Союзу, в Польщі поки що діє до 30 вересня. Готується новий законопроєкт щодо допомоги українцям. Влада ставить у пріоритет підтримку польських громадян.
Новий законопроєкт міститиме розширення прав на громадянство для осіб з інших регіонів та посилення покарань за нелегальний перетин кордону, закликавши уряд до швидкої роботи над новою версією закону.
У посольстві України пояснили, що вето стосується надання допомоги на дітей – програми "800+" та доступу до безоплатної медичної допомоги. Таку підтримку отримуватимуть лише працевлаштовані в Польщі громадяни України.
У Польщі урядовці та канцелярія президента сперечалися через допомогу українським біженцям. Віцепрем'єр польського уряду Кшиштоф Гавковський прокоментував рішення Навроцького та сказав, що "Путін отримав нового союзника в Європі".