Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра внутрішніх справ Польщі Марчіна Кервінського.

Дивіться також Скандал у Польщі: журналіста з України звільнили після того, як він назвав президента "паханом"

Чому Польща депортувала українця?

Нещодавно у Польщі вирішили депортувати українця, який заявив про підготовку терактів. Про свої наміри чоловік повідомив у відео в TikTok. Раніше чоловіка затримали ще 29 серпня через загрозу безпеці країни.

Наразі чоловіка насильно вивезли до України.

Останній поворот в історії: громадянина України, який погрожував підпалом на відео, опублікованих в інтернеті, було насильно доставлено та депортовано до України співробітниками прикордонної служби,
– сказав Кервінський.

Українця депортували через загрозу порядку в Польщі: відео

Що означає вето Навроцького на спецуставу про допомогу українцям?

  • 25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт щодо надання фінансової та медичної допомоги українцям. Захист, передбачений спеціальною уставою Європейського Союзу, в Польщі поки що діє до 30 вересня. Готується новий законопроєкт щодо допомоги українцям. Влада ставить у пріоритет підтримку польських громадян.

  • Новий законопроєкт міститиме розширення прав на громадянство для осіб з інших регіонів та посилення покарань за нелегальний перетин кордону, закликавши уряд до швидкої роботи над новою версією закону.

  • У посольстві України пояснили, що вето стосується надання допомоги на дітей – програми "800+" та доступу до безоплатної медичної допомоги. Таку підтримку отримуватимуть лише працевлаштовані в Польщі громадяни України.

  • У Польщі урядовці та канцелярія президента сперечалися через допомогу українським біженцям. Віцепрем'єр польського уряду Кшиштоф Гавковський прокоментував рішення Навроцького та сказав, що "Путін отримав нового союзника в Європі".