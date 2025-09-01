Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра внутренних дел Польши Марчина Кервинского.
Почему Польша депортировала украинца?
Недавно в Польше решили депортировать украинца, который заявил о подготовке терактов. О своих намерениях мужчина сообщил в видео в TikTok. Ранее мужчину задержали еще 29 августа из-за угрозы безопасности страны.
Сейчас мужчину насильно вывезли в Украину.
Последний поворот в истории: гражданин Украины, который угрожал поджогом на видео, опубликованных в интернете, был насильно доставлен и депортирован в Украину сотрудниками пограничной службы,
– сказал Кервинский.
Украинца депортировали из-за угрозы порядку в Польше: видео
Что означает вето Навроцкого на спецустав о помощи украинцам?
25 августа президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о предоставлении финансовой и медицинской помощи украинцам. Защита, предусмотрена специальным уставом Европейского Союза, в Польше пока действует до 30 сентября. Готовится новый законопроект о помощи украинцам. Власти ставят в приоритет поддержку польских граждан.
Новый законопроект будет содержать расширение прав на гражданство для лиц из других регионов и ужесточение наказаний за нелегальное пересечение границы, призвав правительство к быстрой работе над новой версией закона.
В посольстве Украины объяснили, что вето касается предоставления помощи на детей – программы "800+" и доступа к бесплатной медицинской помощи. Такую поддержку будут получать только трудоустроенные в Польше граждане Украины.
В Польше чиновники и канцелярия президента спорили из-за помощи украинским беженцам. Вице-премьер польского правительства Кшиштоф Гавковский прокомментировал решение Навроцкого и сказал, что "Путин получил нового союзника в Европе".