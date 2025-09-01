Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра внутренних дел Польши Марчина Кервинского.

Смотрите также Скандал в Польше: журналиста из Украины уволили после того, как он назвал президента "паханом"

Почему Польша депортировала украинца?

Недавно в Польше решили депортировать украинца, который заявил о подготовке терактов. О своих намерениях мужчина сообщил в видео в TikTok. Ранее мужчину задержали еще 29 августа из-за угрозы безопасности страны.

Сейчас мужчину насильно вывезли в Украину.

Последний поворот в истории: гражданин Украины, который угрожал поджогом на видео, опубликованных в интернете, был насильно доставлен и депортирован в Украину сотрудниками пограничной службы,

– сказал Кервинский.

Украинца депортировали из-за угрозы порядку в Польше: видео

Что означает вето Навроцкого на спецустав о помощи украинцам?