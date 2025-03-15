Готуємо наймасштабнішу військову операцію у своїй історії, – голова Міноборони Польщі

Міністерство оборони Польщі презентує Раді міністрів програму військової добровільної підготовки наприкінці березня. Після цього деталі програми оприлюднять і для громадян.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Військова підготовка в Польщі: що про це відомо

Польща проводитиме підготовку військових до кризових ситуацій. За словами міністра оборони країни, ліміти прийому на добровільну службу збільшено майже на 14 тисяч.

Це масштабна операція – найбільші в історії Польщі тренування, курси та навчання з підготовки до кризових ситуацій,

– сказав Косіняк-Камиш.

Міністр оборони Польщі нагадує, що країна вже набирає людей на добровільну військову службу. У 2024 році до тренувань долучилися майже 50 тисяч солдатів.

Нова програма передбачає, що кожен громадянин зможе пройти навчання, щоб підготуватися до кризових ситуацій або для того, щоб стати військовим. Тренування включатимуть покращення вмінь в наданні першої медичної допомоги, або знань, як поводитися у критичних ситуаціях.

Кожен знайде своє місце в системі безпеки батьківщини. Не всі будуть служити в армії, але всі мають обов’язок і привілей відповідально виконувати свої громадянські обов’язки,

– пояснив міністр.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск говорив, що уряд обговорює створення півмільйонної національної армії для готовності у разі конфлікту. Тоді ж у Польщі анонсували цю модель військового вишколу для всіх дорослих чоловіків.