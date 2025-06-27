Поляки не хочуть підтримувати Київ економічно, не бажають його вступу в ЄС і НАТО, – опитування

У Польщі провели опитування щодо війни та підтримки України. Питали і про вступ у НАТО та ЄС. Виявилося, що підтримка поляками України не беззастережна.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence24.

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Що поляки думають про війну в Україні та подальшу підтримку Києва

Респондентів опитував Інститут ринкових та соціальних досліджень IBRiS на замовлення фонду Stand With Ukraine та порталу Defence24. У результатах дослідження прямо вказано, що польська солідарність з Україною не є безумовною.

Хоча Польща надавала Україні значну підтримку з моменту російського вторгнення – військову, фінансову, гуманітарну – зараз аж 46% респондентів вважають, що військову допомогу слід скоротити або призупинити. Серед основних причин – ризик подальшого роззброєння власної армії та сумніви щодо прозорості переказу коштів. Поляки явно не бажають відправляти своїх солдатів до України – навіть у майбутньому, у рамках миротворчих місій. Лише 15% респондентів підтримують таку ідею, тоді як 64% виступають проти,

– ідеться в матеріалі.

Цікаво! На запитання "Якби на Польщу напала іноземна держава, чи пішов би я добровольцем до армії?" тільки 23% відповіли ствердно. 51% не погодився, а 26% відповіли, що не мають думки.

А ще "ентузіазм щодо поглиблення відносин з Україною явно обмежений". 44% проти того, щоб і надалі підтримувати Україну економічно. Водночас 44% вважають, що підтримка, яку надає Польща, покращує її безпеку.

"На думку 35% респондентів, Київ вступив би до ЄС, а 37% – до НАТО, хоча в обох випадках більше противників (42% і також 42% відповідно). Аргументи проти включають побоювання щодо недобросовісної економічної конкуренції, проблеми з корупцією та ризик ескалації конфлікту у разі військової інтеграції", – наводять дані журналісти.

Втім, люди виступають за подальшу дипломатичну підтримку України.

Лише 14% вірять, що війна завершиться миром чи постійним припиненням вогню у 2025 році. 62% вважають, що Україна повинна розпочати мирні переговори з Росією. Проте багато хто розуміє, що Київ повинен мати міцні гарантії від НАТО.

Але досить однозначною є думка щодо представленості України на мирних перемовинах. 74% респондентів упевнені, що Україна має брати участь у будь-яких мирних переговорах між США та Росією.