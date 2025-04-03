Дехто не хоче цього розуміти, – міністр оборони Польщі про роль України в безпеці Європи

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що безпека України впливає на безпеку самого Євросоюзу. Це є однією з причин, чому Польща з перших днів допомагає Києву.

Про це заявив міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш напередодні неформального засідання Ради Європейського Союзу у Варшаві, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Яку роль відіграє Україна у безпеці Європи

Сьогодні міністри обговорять продовження військової допомоги для України. Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що ЄС та зокрема Польща з перших днів надають необхідну підтримку. Він додав, що допомога буде тривати до тих пір, допоки Київ цього потребуватиме.

Чому ми це робимо? Варто відзначити дві причини. По-перше, ми західна цивілізація. Якщо гинуть діти і бомби падають на лікарні, ми просто повинні допомогти. Друга причина, – це також питання нашої безпеки,

– сказав він.

За словами очільника Міноборони Польщі, Росія погрожує ЄС, НАТО та самій польській державі. А розвиток війни в Україні напряму впливає на безпеку в Євросоюзі.

"Якщо Україна бореться з цією загрозою, це сприяє нашій безпеці. Деякі люди не хочуть цього розуміти ні в Польщі, ні в Європі. Але це правда. Від цього залежить безпека Євросоюзу", – додав міністр.

До слова, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Росія продовжуватиме становити небезпеку для європейських країн, поки нею керує Володимир Путін. Водночас, на думку польського дипломата, можливий ще один сценарій розвитку подій.