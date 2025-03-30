За словами Сікорського, сьогоднішня Росія – це кривава диктатура, у ній більше політичних в'язнів, ніж у Радянському Союзі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TVN24.

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Сікорський висловився про Росію

Я думаю, ми не можемо бути впевнені в тому, що робитиме наш великий сусід Росія, поки Володимир Путін перебуває на чолі цієї країни,

– сказав він.

Він зазначив, що сучасна Росія є кривавою диктатурою. За його словами, кількість політичних в’язнів у Росії перевищує показники пізнього СРСР. Вона створила ідеологію, промила людям мізки, змусивши їх повернутися в імперію.

Тож Росія під цим керівництвом і з такою державною ідеологією становитиме загрозу доти, доки у неї буде таке керівництво,

– підкреслив польський міністр.

Водночас він зауважив, що "існує сценарій, за якого у Росії просто почне не вистачати особового складу і техніки для продовження цієї агресивної війни".