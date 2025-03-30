У Збройних силах вважають, що це неминучий крок для збільшення резерву. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Polskіe Radio.

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Обов'язкова військова підготовка в Польщі

Генерал-майор Мацей Кліш, оперативний командувач польських Збройних сил, наголосив на необхідності формування значного резерву, аналогічно до фінської моделі. Для порівняння: при населенні 5,5 мільйона Фінляндія має майже мільйон резервістів, тоді як у Польщі при 38 мільйонах жителів їх лише 300 тисяч.

Кліш зазначає, що повноцінна підготовка солдата займає не менше 40 днів, тому слід знайти баланс між військовими потребами та економічними можливостями країни.

Бригадний генерал Ярослав Крашевський підтримує ідею повернення строкової служби, пропонуючи шестимісячний термін підготовки для всіх громадян, включно з жінками – за зразком Ізраїлю.

Польща розглядає варіант військової підготовки

Наразі польська влада розглядає можливість замість обов’язкового призову запровадити добровільну військову підготовку з 2026 року. Передбачено короткі ознайомчі курси для цивільного населення, підвищення кваліфікації для військових резервістів і місячне навчання для осіб без досвіду.

Також плануються спеціальні програми: "Канікули з армією", "Навчайся з армією" та "Тренуйся з армією". Програми поєднують теоретичне навчання з практичними навичками, такими як стрільба, рукопашний бій, тактична медицина та цивільна оборона.

Польща реформує систему військової підготовки як відповідь на загрози з боку Росії та Білорусі, прагнучи підвищити рівень національної безпеки.