Польща реагує на провокації Росії: армія країни почала військову операцію над Балтією
- Польща розпочала військову операцію над Балтією через провокації Росії, розгорнувши додаткові літаки та вертольоти для патрулювання.
- Операція включає переміщення військових вертольотів до баз біля Балтійського моря та кордону з Калінінградською областю для посилення безпеки.
У Польщі через можливі провокації з боку Росії розпочали військову операцію для посилення безпеки й контролю над повітряним простором у Балтійському регіоні.
Про це пише 24 Канал з посиланням на РАР.
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У Польщі патрулюють повітряний простір
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що країна починає більше посилювати безпеку та відповідає на інциденти за участю російських літаків у Балтійському регіоні. Цього тижня польські Збройні сили розгорнули додаткові літаки та вертольоти для патрулювання повітряного простору півночі країни.
Видання пише, що операція, ймовірно, передбачає переведення додаткових військових вертольотів з інших регіонів до баз біля Балтійського моря та кордону з Калінінградською областю Росії.
Зараз країни НАТО беруть участь у постійній місії Baltic Air Policing. Авіація членів Альянсу готова захищати повітряний простір Литви, Латвії та Естонії, які не мають власних військово-повітряних сил.
У квітні до патрулювання повітряного простору у Польщі залучили шведські винищувачі Gripen. Уперше їх підіймали в небо через присутність російського військового літака. Також до патрулювання неба під час масованих атак на Україну Польща неодноразово підіймала й літаки F-16.