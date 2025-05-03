Польща реагує на провокації Росії: армія країни почала військову операцію над Балтією

У Польщі через можливі провокації з боку Росії розпочали військову операцію для посилення безпеки й контролю над повітряним простором у Балтійському регіоні.

Про це пише 24 Канал з посиланням на РАР.

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У Польщі патрулюють повітряний простір

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що країна починає більше посилювати безпеку та відповідає на інциденти за участю російських літаків у Балтійському регіоні. Цього тижня польські Збройні сили розгорнули додаткові літаки та вертольоти для патрулювання повітряного простору півночі країни.

Видання пише, що операція, ймовірно, передбачає переведення додаткових військових вертольотів з інших регіонів до баз біля Балтійського моря та кордону з Калінінградською областю Росії.

Зараз країни НАТО беруть участь у постійній місії Baltic Air Policing. Авіація членів Альянсу готова захищати повітряний простір Литви, Латвії та Естонії, які не мають власних військово-повітряних сил.

У квітні до патрулювання повітряного простору у Польщі залучили шведські винищувачі Gripen. Уперше їх підіймали в небо через присутність російського військового літака. Також до патрулювання неба під час масованих атак на Україну Польща неодноразово підіймала й літаки F-16.