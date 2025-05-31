США зробили недостатньо, аби зупинити війну у 2014 році, – колишній держсекретар Помпео

Колишній державний секретар США Майк Помпео висловився щодо війни в Україні. На його думку, Америка зробила недостатньо для того, щоб зупинити російську війну та відновити мир у 2014 році.

Таку заяву Помпео зробив під час другого міжнародного безпекового форуму Black Sea Security Forum в Одесі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Що сказав Помпео про війну в Україні

Помпео каже, що, попри всі намагання, представникам Сполучених Штатів так і не вдалося завадити планам російського диктатора Владіміра Путіна та запобігти повномасштабному вторгненню Росії в Україну у 2022 році.

Мені шкода, що не було зроблено більше у 2014 році, що не було зроблено більше у 2022-му, що ми втратили стримування. А тепер наше завдання – повернути все до стабільності,

– заявив колишній держсекретар США.

Він додав, що був дотичний до Мінських переговорів і за цим столом вже сиділи багато разів, але не було так званого "молота" та "важелів впливу". Водночас Помпео визнав, що тоді був "інший час" й агресія Росії була "не така масована".

Політик також висловив впевненість, що документи, які обговорювали під час Мінських переговорів, майже ідентичні тим, про що говорять зараз у рамках мирних переговорів між Україною та Росією. На його думку, це має нагадати всім, що коли Путін на мить відкладає зброю – не можна повертатися до російського газу і не можна жити так, як раніше.

Окрім цього, Помпео запевнив, що США не зможуть дозволити собі покинути Україну в боротьбі з російською агресією. Він вважає, що навряд чи хтось розцінює Україну як "пішака" і думає щось на кшталт "пожертвуємо нею – і отримаємо мир".

Колишній держсекретар США також звернув увагу на те, що багато членів Республіканської партії "висловлювали думки, які суперечать глибоким національним інтересам Америки щодо цього питання". Проте він сподівається, що всі вони також розуміють, що в підсумку США не можуть просто відійти від цього.

За його словами, таке рішення буде переслідувати всіх, зокрема тих, хто вірить у базову людську гідність, права власності, усі ознаки суверенітету націй. На думку Помпео, зрештою ці цінності переможуть.