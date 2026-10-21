"Ви теж гуманіст": посланець Трампа Віткофф "висловив повагу Путіну"

Спецпредставник президента США Стів Віткофф 21 жовтня провів у Санкт-Петербурзі тригодинну зустріч із Володимиром Путіним. Після перемовин американський посланець публічно назвав очільника Кремля "гуманістом".

Як повідомляють пропагандистські медіа із посиланням на помічника російського лідера Юрія Ушакова, представник США поінформував Москву про переговори, які напередодні відбулися в Осло.

Що сказав Віткофф про Путіна?

За підсумками розмови Путін заявив про готовність Росії повернутися до тристороннього діалогу в десятих числах листопада.

Головною темою цих консультацій російська сторона оголосила створення так званої системи безпеки для України та Росії після завершення війни.

Компліменти Кремлю та переговорний процес

Як передає видання Politico, після переговорів американський спецпредставник публічно висловив прихильність російському диктатору.

Ви так багато говорите про те, що мій президент, президент Трамп, є гуманістом. Ви теж гуманіст, пане, і я віддаю вам шану, висловлюю вам повагу та ще раз дякую,

– висловився Віткофф.

Цей візит став черговою спробою Вашингтона схилити сторони до переговорів через чотири з половиною роки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як республіканці відреагували на слова Віткоффа?

Сенатори з Республіканської партії Джон Корнін і Том Тілліс обурилися через підлабузницькі заяви Стіва Віткоффа. Зокрема, Тілліс опублікував у своєму дописі визначення слова "гуманіст" і закликав Віткоффа ознайомитися з ним.

Яка ганебна й обурлива заява. Тобі слід повернутися в Україну й запитати у родичів дітей, яких Путін викрав і вбив, чи згодні вони з тим, що твій друг Путін є "гуманістом"

– різко звернувся Тілліс до Віткоффа.

Зі свого боку, Корнін наголосив, що російський диктатор аж ніяк не "гуманіст", а "безжалісний вбивця". Нагадаємо, що буквально кілька днів тому російський "Шахед" атакував парк у Новій Водолазі на Харківщині, де загинули люди, зокрема троє дітей. Серед жертв – дівчинка Ангеліна, якій було трохи більше року.