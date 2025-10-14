США анонсували важливе оголошення щодо постачання озброєння Україні в межах програми PURL. Союзників закликають активніше долучатися до цієї ініціативи.

Так заявив посол США при НАТО Метью Вітакер під час брифінгу 14 жовтня. Про це пише 24 Канал з посиланням на La Repubblica.

З якою заявою виступлять в США?

США планують оголосити про нові поставки озброєння Україні вже цього тижня, ймовірно у середу, 15 жовтня. Вітакер підтвердив, що важливе повідомлення пролунає в межах ініціативи PURL, яка дозволяє союзникам закуповувати американську зброю для передачі Україні.

За словами Вітакера, країни Південної Європи повинні зробити більший внесок у програму. Він нагадав, що PURL дає змогу швидко та ефективно забезпечити Україну необхідним озброєнням і боєприпасами.

Тепер суть полягає в тому, що якщо Україна хоче мати все необхідне для самозахисту, найшвидший і найконкретніший спосіб, яким союзники можуть зробити свій внесок, – це інвестувати в PURL,

– сказав дипломат.

Посол відзначив, що вже кілька країн оголосили про свою участь у PURL. Серед них Канада, Нідерланди, Німеччина, а також Данія, Норвегія та Швеція.

Вітакер наголосив, що програма є життєво важливою для забезпечення обороноздатності України та посилення тиску на Росію з метою досягнення миру.

Що відомо про PURL?