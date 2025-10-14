США днями зроблять важливе оголошення про постачання зброї Україні, – посол США при НАТО
- США планують оголосити про нові поставки озброєння Україні в межах ініціативи PURL цього тижня, ймовірно 15 жовтня.
- Посол США при НАТО закликав країни Південної Європи зробити більший внесок у програму PURL для швидкого забезпечення України озброєнням.
США анонсували важливе оголошення щодо постачання озброєння Україні в межах програми PURL. Союзників закликають активніше долучатися до цієї ініціативи.
Так заявив посол США при НАТО Метью Вітакер під час брифінгу 14 жовтня. Про це пише 24 Канал з посиланням на La Repubblica.
З якою заявою виступлять в США?
США планують оголосити про нові поставки озброєння Україні вже цього тижня, ймовірно у середу, 15 жовтня. Вітакер підтвердив, що важливе повідомлення пролунає в межах ініціативи PURL, яка дозволяє союзникам закуповувати американську зброю для передачі Україні.
За словами Вітакера, країни Південної Європи повинні зробити більший внесок у програму. Він нагадав, що PURL дає змогу швидко та ефективно забезпечити Україну необхідним озброєнням і боєприпасами.
Тепер суть полягає в тому, що якщо Україна хоче мати все необхідне для самозахисту, найшвидший і найконкретніший спосіб, яким союзники можуть зробити свій внесок, – це інвестувати в PURL,
– сказав дипломат.
Посол відзначив, що вже кілька країн оголосили про свою участь у PURL. Серед них Канада, Нідерланди, Німеччина, а також Данія, Норвегія та Швеція.
Вітакер наголосив, що програма є життєво важливою для забезпечення обороноздатності України та посилення тиску на Росію з метою досягнення миру.
Що відомо про PURL?
Україна спільно з НАТО та ЄС реалізує програму PURL для придбання американського озброєння. Водночас Україна готується експортувати, зокрема, морські дрони.
У вересні 2025 року Україна отримала першу партію озброєння в межах механізму PURL.
До ініціативи PURL приєдналося шість країн НАТО, надавши оборонну підтримку на понад 2 мільярди доларів.