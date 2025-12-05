Європа натякає, що Україна буде вимушена пожертвувати територіями для миру, – El Pais

Європейські партнери схиляються до того, що Україні доведеться піти на територіальні поступки для закінчення війни. Попри публічне мовчання, у Брюсселі ця думка дедалі більше укорінюється як "менше зло".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на El Pais.

Як змінилася позиція партнерів?

Нещодавно у Брюсселі відбулася продуктивна зустріч представників Франції, Німеччини, Фінляндії, Італії, Британії та Рустема Умєрова. Але вона показала розбіжності в поглядах союзників щодо територій.

Деякі європейські представники, не кажучи прямо про це, натякнули, що мир неможливий без значної частини поступок, яких вимагає Росія. Умеров, своєю чергою, постійно вказує на складність прийняття такої ситуації не тільки через емоційні, політичні та пов'язані з безпекою наслідки, а й тому, що ці території закріплені в Конституції України,

– ідеться у статті.

Як пише El Pais, європейські союзники усвідомлюють, що фактично вони самотужки допомагають Україні, через що радше за все, саме їм і доведеться нести на собі головний тягар витрат на відновлення.

"Починає поширюватися аргумент, свого роду втішний приз, який припускає, що Україна вже виграла війну, оскільки Росія не досягла своїх цілей: завоювати її й встановити маріонетковий уряд", – додає видання.

Таку ідею підтримують не всі

Натомість країни Балтії та Польща виступають проти територіальних поступок з боку України, розглядаючи їх не лише "вкрай делікатними". Вони вважають таку можливість серйозною загрозою для їхньої безпеки.

Однак реальність така, що серед коаліції добровольців, які підтримують Україну, міцніє враження, що владі в Києві для припинення війни доведеться піти на серйозні поступки. Наразі головне – які гарантії безпеки Сполучені Штати готові запропонувати в рамках цієї угоди, щоб запобігти новому нападу з боку Кремля,

– зазначають у публікації.

Зараз ключові дискусії на мирних переговорах точаться довкола того, яких саме компромісів від України можуть вимагати, яку роль у цьому готова відіграти Європа та як Київ зможе пояснити це українцям.

El Pais припускає, що ключем до компромісів можуть стати безпекові гарантії, які союзники розробляють разом зі США. Також союзники розглядають можливий вступ України до ЄС в обмін на складні рішення.

Що цьому передувало?