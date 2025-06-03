Дуда пообіцяв поговорити з Навроцьким про стосунки Польщі та України

Чинний президент Польщі Анджей Дуда хоче переконати новообраного лідера Кароля Навроцього змінити позицію щодо України. Він хотів би, щоб співпраця країн продовжувалася.

Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв’ю Дуди для LRT.

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Дуда прокоментував заяви Навроцького щодо України

Анджей Дуда зазначає, що його президентський досвід показав, що важливо зберігати польсько-українські відносини. Натомість Кароль Навроцький раніше говорив, що не підтримує вступ України до ЄС і НАТО начебто через невирішені історичні питання. Чинний президент переконаний, що Навроцький уважно оцінюватиме міжнародну ситуацію та стан справ в Україні, аби робити якісь висновки.

Я ще буду говорити з ним про це. Як ви знаєте, я маю інший погляд, що випливає саме з мого президентського досвіду, тобто майже десяти років, протягом яких я обіймав посаду президента Польщі… Я, безумовно, захочу поділитися ними, хоча б якоюсь мірою, під час розмови з новообраним президентом,

– сказав Дуда.

Він також зазначив, що погляди Кароля Навроцького щодо України можуть змінитися, адже з місця президента Польщі "світ виглядає трошки інакше".

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що якщо Україна вступить до НАТО та ЄС, то це буде важливим кроком для безпеки та стабільності Європи.

До слова, переможець виборів у Польщі відповів на привітання від Президента України Володимира Зеленського. Навроцький зазначив, що очікує продовження партнерства країн із взаємною повагою та розумінням.

Я вважаю, що це вимагає не лише гарного діалогу, а й розв'язанні назрілих історичних питань,

– написав у відповідь Кароль Навроцький.

Новообраний президент ще за час передвиборчої кампанії робив заяви про умови для вступу України в міжнародні об'єднання.