Є ймовірність, що обрання Кароля Навроцького може погано вплинути на процес вступу України до НАТО, однак ще дуже рано говорити, в якій ситуації опиниться наша держава. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог, президент Аналітичного центру "Політика" Олег Лісний.

До теми У Польщі відбувся другий тур президентських виборів: що відомо та чому це важливо для України

"З одними лозунгами йдуть в президенти, а потім коригують свою позицію. У нас є спільний ворог, який може підкоригувати її з часом. Проте це не дуже приємно для наших стремлінь до НАТО. Але подивимося. Це зробив польський народ. Ми маємо поважати його вибір. Це вони обирали для себе президента. Ми ніде не втручаємося", – підкреслив він.

Українське питання дійсно було і є дуже важливим. Тому що це невід'ємний елемент польської політики. Як правило, до таких тем звертаються, коли не можуть закрити серйозні теми всередині.

Відомо, що Кароль Навроцький переміг, отримавши 50,89% голосів. Рафал Тшасковський здобув 49,11% головів, програвши опонентові менше ніж відсоток. За словами політолога, дуже малий розрив показує, що польське суспільство поляризоване. Логіка процесу свідчить про ймовірні дострокові парламентські вибори.

Польщу буде кидати зараз з одного боку в інший. Чи буде ця країна для нас надійним партнером? Будемо сподіватися на те, що у нас спільний ворог. І нічого так не об'єднує, як спільний ворог. Зараз я все-таки дочекався б того моменту, коли від гасел перейдуть до якихось справ. Тоді зможемо аналізувати, в якій ситуації ми опинилися,

– сказав президент Аналітичного центру "Політика".

Нагадаємо, зранку 2 червня ЦВК офіційно оголосила Навроцького переможцем виборів президента Польщі. Явка у другому турі президентських виборів склала 71,63%.