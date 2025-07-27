Мерц заявив, що Німеччина наразі не буде визнавати Палестину як державу: вказав важливий момент

Німеччина не розглядає питання визнання Палестинської держави. Водночас Берлін вимагає від Ізраїлю забезпечити гуманітарну допомогу людям у Газі.

Таку заяву зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час своєї телефонної розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Яка позиція Німеччини?

Речник федерального уряду Штефан Корнеліус розповів журналістам, що наразі питання Палестини не є важливим для Німеччини, як інше.

Визнання палестинської державності наразі не стоїть на порядку денному в Берліні. Німецький уряд продовжує розглядати це як один з останніх кроків до реалізації рішення про створення двох держав,

– сказав він.

Утім, Фрідріх Мерц стурбований катастрофічною ситуацією в Газі та закликав Нетаньягу зробити все можливе для досягнення негайного припинення вогню і надання гуманітарної допомоги цивільному населенню.

У німецькому уряді кажуть, що тепер мають бути швидко вжиті суттєві подальші кроки, за чим стежитиме Берлін. Корнеліус додав, що уряд не сумнівається, що саме терор ХАМАС 7 жовтня 2023 року спровокував війну в Газі.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна офіційно визнає Палестину як державу. Про це президент планує оголосити у вересні на Генеральній Асамблеї ООН, що буде у вересні.

Прем'єр-міністр Ізраїлю різко засудив рішення президента Франції визнати Палестину. На його думку, у таких умовах Палестинська держава "стане плацдармом для знищення Ізраїлю, а не для мирного співіснування".