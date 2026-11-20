У Берліні Фрідріх Мерц підтвердив виділення Україні 45 мільярдів євро на 2027 рік попри тиск оточення Трампа. Вже давно чітко видно, що Трамп не перебуває на боці нашої держави.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів доктор філософії та політичний експерт Андрій Городницький. За його словами, спроби Дональда Трампа та його оточення схилити Київ до поступок є свідомою і фундаментальною позицією політика, а не випадковими емоціями.

Трамп не на боці України

Як наголосив Городницький, розраховувати на посилення тиску США на Росію наразі марно. В адміністрації Трампа вже незадоволені через продовження допомоги для України. Там навіть свого часу натякали, що можуть заблокувати механізм закупівель американської зброї для України через програму PURL.

При цьому Трамп взагалі не збирається тиснути на Росію. Він відкидає цей варіант.

Це фундаментальна позиція Трампа. Він намагається зараз з вірою в те, що дійсно може завершити цю війну, натиснути на Україну і через призму бачення Росії пояснити нам, що варто припиняти війну. Ми вже неодноразово пересвідчувалися в тому, що Трамп не буде діяти на боці України,

– наголосив Городницький.

Політолог прокоментував позицію Трампа щодо України: дивіться відео 24 Каналу

Синхронний європейський саміт у Берліні став чіткою відповіддю на саміт АТЕС, де зустрічалися Трамп, Сі та Путін. Городницький звернув увагу на те, що європейські кроки суттєво протидіють спробам нав'язати вигідні Москві правила.

Те, що там зустрічалися три діди, які намагаються зруйнувати весь світ, це не єдина позиція. Є дієві кроки від Євросоюзу та України, які протидіють цим божевільним керівникам. Головне, що ми побачили – у нас є міцне європейське плече підтримки,

– зазначив Городницький.

Він додав, що спроби шантажувати Київ зупинкою постачання зброї можуть повторюватися до кінця року, тому Європі доведеться активніше задіювати власні запаси військової допомоги.

Напередодні зустрічі Коаліції охочих Дональд Трамп після переговорів у Китаї розкритикував союзників за надання масштабної фінансової та військової допомоги Києву.