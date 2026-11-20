Об этом в эфире 24 Канала рассказал доктор философии и политический эксперт Андрей Городницкий. По его словам, попытки Дональда Трампа и его окружения склонить Киев к уступкам являются сознательной и принципиальной позицией политика, а не случайными эмоциями.

Adv

популярные видео

Трамп не на стороне Украины

Как подчеркнул Городницкий, рассчитывать на усиление давления США на Россию пока бесполезно. В администрации Трампа уже недовольны продолжением помощи Украине. Там даже в свое время намекали, что могут заблокировать механизм закупок американского оружия для Украины через программу PURL.

При этом Трамп вообще не собирается оказывать давление на Россию. Он отвергает этот вариант.

Это фундаментальная позиция Трампа. Он пытается сейчас, веря в то, что действительно может положить конец этой войне, оказать давление на Украину и через призму видения России объяснить нам, что следует прекратить войну. Мы уже неоднократно убеждались в том, что Трамп не будет действовать на стороне Украины– подчеркнул Городницкий.

Реклама

Политолог прокомментировал позицию Трампа по Украине: смотрите видео 24 Канала

Синхронный европейский саммит в Берлине стал четким ответом на саммит АТЭС, где встречались Трамп, Си и Путин. Городницкий обратил внимание на то, что действия Европы существенно противодействуют попыткам навязать выгодные Москве правила.

То, что там встречались три старика, которые пытаются разрушить весь мир, – это не единственная позиция. Есть действенные шаги со стороны Евросоюза и Украины, которые противодействуют этим безумным лидерам. Главное, что мы увидели, – у нас есть прочное европейское плечо поддержки– отметил Городницкий.

Он добавил, что попытки шантажировать Киев прекращением поставок оружия могут повторяться до конца года, поэтому Европе придется активнее задействовать собственные запасы военной помощи.

Накануне встречи "Коалиции желающих" Дональд Трамп после переговоров в Китае подверг критике союзников ь о предоставлении масштабной финансовой и военной помощи Киеву.