Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити війну в Україні. Сталося це на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який проходить у Китаї.

Про це повідомляє видання The Guardian, передає 24 Канал.

Публічно засудив Путіна

Албанізі чітко підкреслив, що зараз є дві причини, через які виникли проблеми в торгівлі. Йдеться про війну в Україні та конфлікт на Близькому Сході. І настав час завершити це.

За його словами, конфлікт на Близькому Сході вплинув на глобальну інфляцію. Від цього росте вартість життя фактично в усіх країнах. Те саме стосується й війни в Україні.

Я прямо заявляю президенту Путіну. Зупиніть війну. Зупиніть її негайно,

– сказав Албанізі.

У виданні підкреслили, що це досить сміливий крок з боку зазвичай обережного Албанізі.

Додамо, президент США Дональд Трамп потрапив у незручну ситуацію під час саміту АТЕС. Камери зафіксували, як американський лідер задрімав під час одного із заходів.