Прем'єр Великої Британії Кір Стармер оголосив про відставку

У понеділок, 22 червня, лідер Великої Британії Кір Стармер оголосив про свій намір піти з посади прем'єр-міністра країни та лідера Лейбористської партії.

Про це повідомляє Sky News, посилаючись на його заяви

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Що відомо про відставку Стармера?

Політик зазначив, що вже поінформував короля про своє рішення, а також звернувся до Національного виконавчого комітету партії з проханням визначити графік виборів нового лідера.

У BBC зауважують, що розмова між королем і прем'єром відбулася телефоном. На момент дзвінка король перебував у Хайгроуві – своєму маєтку в графстві Глостершир.

Подання кандидатів планують відкрити 9 липня, а завершиться воно вже до літніх парламентських канікул – 16 липня. За словами Стармера, це має забезпечити обрання нового керівника лейбористів до моменту повернення парламенту у вересні.

Стармер також заявив, що після того, як залишить "найвищу посаду в країні", планує більше часу приділяти особистому життю – ролі чоловіка для своєї дружини Вік, яку він назвав своєю опорою, та батька для дітей, яких назвав своїм найбільшим скарбом. Під час промови він емоційно подякував родині й обійняв дружину перед поверненням у резиденцію на Даунінг-стріт.

Окремо він наголосив, що зробить усе для впорядкованої передачі влади та підтримає свого наступника. За його словами, новий лідер отримає країну, яка стала сильнішою і справедливішою, ніж два роки тому.

Разом із тим, Стармер подякував колегам за шість років співпраці, а також працівникам уряду та державної служби, назвавши їх "надзвичайними".

Нагадаємо, що буквально напередодні, 21 червня, американський президент Дональд Трамп розкритикував Стармера за роботу, зазначивши, що той "дуже погано впорався" з двома ключовими напрямками – міграційною політикою та енергетикою.

Водночас політтехнолог Олег Постернак в етері 24 Каналу пояснив, що всередині Лейбористської партії вже шукають заміну Стармеру. Серед потенційних претендентів він назвав Енді Бернема – популярного політика, відомого, який ще з 2014 року висловлював підтримку Україні.