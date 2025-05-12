"Країна виступає за мир": президент Бразилії виправдовується за візит на парад до Путіна

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва висловився про свій візит до Москви 9 травня. Він підкреслив, що його країна залишається прихильною до миру.

А також заявив, що присутність на заході не суперечить бразильській політиці щодо війни в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN Brasil.

Дивіться також "Рука допомоги Путіну": Трамп укотре здивував позицією щодо перемовин

Що сказав президент Бразилії про свій візит до Москви

Бразильський лідер вважає, що важливо зберегти діалог навіть з тими країнами, з якими існують розбіжності. Він додає, що його поїздка на парад до Москви нібито була "частиною зусиль зі зміцнення багатосторонніх відносин" та "спробою виступити посередником" у мирних переговорах між Україною та Росією.

Президент Бразилії також зауважив, що його країна прагне миру в Україні.

Незалежно від того, чи я приїхав сюди, чи я поїхав до Китаю, чи я поїхав до Аргентини, чи я поїхав до будь-якої іншої країни, наша позиція залишається незмінною щодо того, що ми думаємо про війну в Україні: ми хочемо миру,

– сказав Лула на пресконференції перед від'їздом до Китаю.

Він наголосив, що його поїздка до Росії нібито мала на меті "підкреслити захист багатосторонності" та "відкидання протекціонізму на міжнародній арені". А також повинна була продемонструвати незалежність зовнішньої політики Бразилії від США та інших світових гравців.

Радник бразильського лідера з міжнародних справ Селсо Аморім наголосив, що посередництво у війнах більше не є винятковим правом великих держав. У Бразилії вважають, що країна має право бути частиною потенційних переговорів між Україною та Росією.