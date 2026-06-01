КВІР повністю захопив владу: президент Ірану подав у відставку, – медіа

Фактична влада над державними процесами в Ірані належала Корпусу вартових ісламської революції. Тепер же стало відомо, що чинний президент країни Масуд Пезешкіан через зростання напруги нібито остаточно склав свої повноваження.

Про це пишуть іранські медіа, зокрема опозиційне видання Iran International.

Що відомо про нинішню владу в Ірані?

Президент Ірану Масуд Пезешкіан, за інформацією джерела видання, нібито подав офіційний лист про відставку до офісу верховного лідера країни.

У документі він зазначив, що президент і уряд фактично усунуті від ухвалення ключових державних рішень, а вакуум влади дозволив радикальним угрупованням у складі Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) посилити контроль над управлінням країною.

За словами джерела, Пезешкіан заявив, що в таких умовах більше не може ефективно керувати урядом і виконувати свої конституційні обов'язки, тому попросив негайно прийняти його відставку.

Наразі невідомо, чи погодиться на це верхівка іранської влади, однак зміст листа може свідчити про серйозний конфлікт усередині керівництва країни. До того ж, напруження між урядом і військово-безпековими структурами Ірану тривало останні місяці.

За даними Iran International, КВІР поступово обмежував повноваження президента та встановлював контроль над ключовими напрямами державного управління. Джерела також стверджують, що адміністрація Пезешкіана опинилася у політичному й управлінському глухому куті, що ускладнило дипломатичні процеси та реалізацію запланованих кадрових змін в уряді.

Нагадаємо, що в березні Масуд Пезешкіан висловлював вдячність Росії за підтримку та "натхнення" під час протистояння зі США, звернувшись від імені іранського народу.

Тоді він заявив, що сигнали підтримки з боку Володимира Путіна, а також позиція росіян додають Ірану мотивації та впевненості в умовах війни.