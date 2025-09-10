Президент Польщі вперше відреагував на порушення авіапростору російськими дронами
- Російські дрони "Шахеди" порушили повітряний простір Польщі 10 вересня.
- Президент Польщі заявив про тісну співпрацю з міністром оборони і військовим керівництвом для забезпечення безпеки країни.
- Прем'єр Польщі Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду для обговорення ситуації.
Під час атаки 10 вересня російські "Шахеди" залетіли у повітряний простір Польщі. Президент країни відреагував на ситуацію.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Кароля Навроцького у соцмережі Х.
Як реагує глава держави на атаку?
Кароль Навроцький повідомив, що перебуває у постійному контакті з міністром оборони і військовим керівництвом з моменту порушення польського повітряного простору, тобто від початку ночі.
Я брав участь у брифінгах в Оперативному командуванні Збройних сил. Незабаром я проведу брифінг в Бюро нацбезпеки, на якому буде присутній голова уряду. Безпека нашої Батьківщини є головним пріоритетом і вимагає тісної співпраці,
– заявив президент Польщі.
У той самий час прем'єр Польщі Дональд Туск скликає екстрене засідання уряду. Воно заплановане на 9 годину ранку за київським часом. Перед цим Туск проводить зустріч із міністрами, відповідальними за безпеку країни.
Що відомо про "Шахеди" у Польщі цієї ночі?
Вночі під час російської атаки Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворожі безпілотники прямують в бік міста Замосць, Польща. Невдовзі повідомлення видалили.
Зрештою сама Варшава підтвердила порушення повітряного простору російськими дронами. Країна підняла у небо військову авіацію та перевела системи ППО у стан найвищої бойової готовності.
Моніторингові спільноти нарахували 5 F-16 і кілька F-35. А також літак SAAB, тобто літак дальньої розвідки. Крім того, авіацію підіймали й інші країни НАТО.
Польські військові розцінюють нинішню атаку Росії як акт агресії. В Оперативному командуванні ЗС Польщі зазначили, що частину дронів, які вторглися в повітряний простір країни, було збито. Наразі триває пошук і локалізація місць можливого падіння цих об'єктів.
Глава МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що російські дрони, що влетіли в Польщу, свідчать про те, що почуття безкарності Путіна продовжує зростати, оскільки він не був належним чином покараний за свої попередні злочини. За його словами, слабка реакція ще більше спровокує Росію.