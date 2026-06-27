Президент Сербії Вучич оголосив про свою відставку

Президент Сербії Александар Вучич 27 червня заявив, що піде у відставку. Це станеться протягом кількох тижнів.

Про це пише Reuters.

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Чому Вучич вирішив піти у відставку?

Свою заяву про відставку Александар Вучич зробив під час акції "Сербія, одна сім'я", яка проходить у Белграді. Захід проводиться на підтримку політики Вучича та керівної Сербської прогресивної партії (СПП).

Разом із цим сербський лідер зазначив, що оголосив про дострокові президентські та парламентські вибори.

Це для мене востаннє, коли перед таким числом людей я виступаю як президент. Я вірно служив 14 років своїй країні, на кожній посаді... Це мої останні дні та тижні як президента республіки. Я очолюватиму країну лише кілька тижнів, а потім піду у відставку,

– заявив Вучич.

Він також наголосив, що допоможе своїй Сербській прогресивній партії виграти дострокові парламентські вибори заплановані на 2027 рік. Сербський очільник не уточнив, ані коли він піде у відставку, ані коли зможе розпустити парламент, що є передумовою для дострокових парламентських виборів.

Заява Вучича пролунала після півторарічних антикорупційних протестів, очолюваних студентами, які прокотилися по всій країні після обвалу навісу на залізничній станції в північному місті Нові-Сад, внаслідок якого загинуло 16 людей.

Окрім того, Вучич не зможе балотуватися на нових виборах президента у Сербії, оскільки використав свої два можливі терміни для цієї посади. Так, Александар Вучич є президентом Сербії з 2017 року.

Цікаво, що на початку червня Вучич заявив, що розглядає можливість балотуватися на посаду прем'єр-міністра республіки.