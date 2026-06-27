Про це пише Reuters.
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Чому Вучич вирішив піти у відставку?
Свою заяву про відставку Александар Вучич зробив під час акції "Сербія, одна сім'я", яка проходить у Белграді. Захід проводиться на підтримку політики Вучича та керівної Сербської прогресивної партії (СПП).
Разом із цим сербський лідер зазначив, що оголосив про дострокові президентські та парламентські вибори.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Це для мене востаннє, коли перед таким числом людей я виступаю як президент. Я вірно служив 14 років своїй країні, на кожній посаді... Це мої останні дні та тижні як президента республіки. Я очолюватиму країну лише кілька тижнів, а потім піду у відставку,
– заявив Вучич.
Він також наголосив, що допоможе своїй Сербській прогресивній партії виграти дострокові парламентські вибори заплановані на 2027 рік. Сербський очільник не уточнив, ані коли він піде у відставку, ані коли зможе розпустити парламент, що є передумовою для дострокових парламентських виборів.
Заява Вучича пролунала після півторарічних антикорупційних протестів, очолюваних студентами, які прокотилися по всій країні після обвалу навісу на залізничній станції в північному місті Нові-Сад, внаслідок якого загинуло 16 людей.
Окрім того, Вучич не зможе балотуватися на нових виборах президента у Сербії, оскільки використав свої два можливі терміни для цієї посади. Так, Александар Вучич є президентом Сербії з 2017 року.
Цікаво, що на початку червня Вучич заявив, що розглядає можливість балотуватися на посаду прем'єр-міністра республіки.