Президент Угорщини припинив свої повноваження: він підписав конституційні зміни від Мадяра

Президент Угорщини Тамаш Шуйок підписав зміни Конституції. Вони, зокрема, передбачають дострокове припинення його президентських повноважень.

Про своє рішення політик оголосив у відеозверненні, опублікованому на його фейсбук-сторінці. Зауважимо, що воно фактично усуває главу держави з посади вже найближчими днями.

Як пояснив своє рішення Тамаш Шуйок?

За його словами, протягом усього життя він керувався повагою до права. А ухвалення конституційної поправки стало для країни "доленосним національним питанням", яке виходить за межі особистих чи політичних інтересів.

Шуйок додав, що президент у подібній ситуації має лише два варіанти: виконати свій конституційний обов'язок і підписати закон або відмовитися від підпису, що, на його переконання, означало б порушення закону.

Відповідно до чинного Основного закону, я не маю можливості використовувати конституційні інструменти проти цієї поправки, яка порушує конституційні принципи, але була прийнята Державними зборами в рамках законної процедури як органом, наділеним конституційною владою,

– зазначив політик.

Також він підкреслив, виконує свій обов’язок, передбачений Основним законом, після ретельного зважування юридичних можливостей та совісті.

"Мій підпис є остаточною печаткою моїх обов'язків як президента республіки та моєї повної поваги до інституту президента республіки за будь-яких обставин", – підсумував угорський президент.

Додамо, що Шуйок затвердив 17-ту поправку. Його повноваження припиняться наступного дня після того, як підписаний закон буде опубліковано в офіційному віснику Magyar Közlöny.

Хто тепер очолить Угорщину?

На рішення Шуйока вже відреагував угорський прем'єр Петер Мадяр. Він заявив, з 20 липня обов’язки глави держави тимчасово виконуватиме голова парламенту Агнеш Форстгоффер.

Потім упродовж 30 днів депутати мають обрати нового президента. Висунути кандидата самостійно можуть лише фракції "Тиса" та "Фідес" – необхідно щонайменше 40 голосів депутатів.

Мадяр натякнув, що у майбутньому Угорщина може перейти до прямих всенародних виборів президента після ухвалення нової Конституції.

Довідка! Тамаша Шуйока обрали президентом у 2024 році. Сталося це після відставки Каталін Новак через гучний скандал. Перебувати на цій посаді Шуйок мав до березня 2029 року.

Що цьому передувало?

Вищевказані поправки до Конституції парламент Угорщини схвалив 13 липня. Вони обмежують повноваження президента та термін повноважень депутатів – не більше ніж 12 років, посилюють судову систему та громадський контроль, вводять 70-річний віковий поріг для суддів Конституційного суду та можливість відкликання голів Курії та Національного судового управління з ініціативи суддів.

Петер Мадяр ще під час виборчої кампанії обіцяв усунути призначених «Фідес» посадовців у разі здобуття конституційної більшості. Після перемоги його партія "Тиса" реалізувала це через пряму норму в поправці.