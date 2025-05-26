Трамп та Віткофф "зачаровані" Росією: ексспівробітниця Пентагону пояснила, чому так

Президент США Дональд Трамп та його спеціальний посланник Стів Віткофф мають сильну прихильність до Росії. Водночас є можливість того, що це зміниться.

Про це в інтерв'ю NV пояснила колишня співробітниця Пентагону, а тепер впливова керівниця вашингтонського інституту Евелін Фаркас, передає 24 Канал.

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Чому Трамп і Віткофф прихильні до Росії

Що стосується самого президента Трампа, то він відвідував Радянський Союз у 80-х роках. Йому подобається сильний тип особистості, яким він вважає Путіна. Я думаю, що, можливо, і Віткоффу також, їм подобається великий бізнес, те, як виглядають російські ділові люди в межах Москви,

– вважає вона.

На її думку, вони обидва можуть не бачити або ігнорувати той факт, що російське бізнес-середовище є корумпованою олігархією, і це відрізняється від США, де існує більш-менш вільна і справедлива капіталістична система.

"США це не Росія. Також існує свого роду культурний чоловічий мачизм, навколо Путіна. Президенту Трампу це подобається. І, гадаю, Віткоффу теж", – припустила ексспівробітниця Пентагону. Але, за її словами, Трамп може розчаруватися Путіним.

Фаркас пояснила, що це можливо, якщо американський президент сприйматиме дії Путіна щодо України як прояв зневаги до власних зусиль. Хоч ідеться про інтереси США, України та світу, проте йому важливо це бачити "в персональному вимірі".

Нагадаємо, ще нещодавно Axios повідомляло, що Дональд Трамп неодноразово змінював свою позицію щодо України, щоб підлаштуватися під російського диктатора Володимира Путіна. Це було навіть попри те, що останній мало що дав натомість.