У Франції пригрозили Путіну наслідками, якщо той відмовиться припинити вогонь в Україні
- Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Росія повинна погодитися на припинення вогню, інакше зіткнеться з новими санкціями.
- Барро підкреслив, що відмова Росії від мирного плану США призведе до посилення підтримки України з боку Європи.
Росія зазнає невдачі на фронті. Щоденне мілімітрове просування на сході України їй обходиться у тисячу загиблих окупантів. Саме тому Володимиру Путіну вигідно погодитися на припинення вогню.
Таку думку висловив глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро в інтерв'ю для La Tribune, передає 24 Канал.
Дивіться також Політолог розкрив приховану мету заяви Путіна про мирні переговори
Що буде, якщо Путін відмовиться від мирного плану США?
На думку Барро, в інтересах очільника Кремля серйозно поставитися до мирного плану США, який доопрацювали у Женеві за участі представників України та Європи.
За словами міністра, аби приховати провали на фронті, Росія обстрілює цивільну інфраструктуру та житлові квартали в Україні, цим самим вкотре порушуючи міжнародне право і закони війни.
Барро наголосив: або Москва завершить війну, або на неї очікують нові санкції. Якщо Володимир Путін не піде на припинення вогню, він має змиритися з новими обмеженнями, які ще більше виснажать російську економіку. Також у відповідь на незгоду диктатора зупинити бойові дії європейці посилять підтримку України.
Довідка: Україна та ЄС обговорюють підготовку 20-го пакету санкцій проти Росії, зокрема, посилення обмежень проти енергетичного сектору та контроль за експортом.
Що відомо про мирний план США?
- Дональд Трамп прагне покласти край війні в Україні до кінця 2025 року. Він хоче, аби Київ та Москва якомога швидше уклали мирну угоду. Президент США згоден зустрітися із Зеленським і Путіним лише після того, як угода про мир буде на завершальній стадії.
- Основою для угоди має стати мирний план США. Спершу він містив 28 пунктів. Після переговорів у Женеві його скоротили до 19 пунктів.
- Між американською та українською делегаціями немає єдності щодо трьох спірних питань. Вони стосуються територій, чисельність ЗСУ та вступу до НАТО. США виступають за те, щоб визнати увесь Донбас і Крим російськими. За агресором також мають залишити окуповані частини Запоріжжя та Херсонщини. Тим часом Україна не згодна виводити війська з Донеччини.
- 30 листопада у Маямі відбудеться другий раунд переговорів України та США щодо мирного плану.
- Володимир Путін тим часом наголосив, що відведення українських військ з позицій, які вони утримують, є ключовою умовою для припинення вогню, але не для мирної угоди.
- Водночас диктатор наголосив, що Росія може досягти своїх цілей в Україні військовим шляхом.