У Франції пригрозили Путіну наслідками, якщо той відмовиться припинити вогонь в Україні

Росія зазнає невдачі на фронті. Щоденне мілімітрове просування на сході України їй обходиться у тисячу загиблих окупантів. Саме тому Володимиру Путіну вигідно погодитися на припинення вогню.

Таку думку висловив глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро в інтерв'ю для La Tribune, передає 24 Канал.

Що буде, якщо Путін відмовиться від мирного плану США?

На думку Барро, в інтересах очільника Кремля серйозно поставитися до мирного плану США, який доопрацювали у Женеві за участі представників України та Європи.

За словами міністра, аби приховати провали на фронті, Росія обстрілює цивільну інфраструктуру та житлові квартали в Україні, цим самим вкотре порушуючи міжнародне право і закони війни.

Барро наголосив: або Москва завершить війну, або на неї очікують нові санкції. Якщо Володимир Путін не піде на припинення вогню, він має змиритися з новими обмеженнями, які ще більше виснажать російську економіку. Також у відповідь на незгоду диктатора зупинити бойові дії європейці посилять підтримку України.

Довідка: Україна та ЄС обговорюють підготовку 20-го пакету санкцій проти Росії, зокрема, посилення обмежень проти енергетичного сектору та контроль за експортом.

Що відомо про мирний план США?