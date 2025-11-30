Во Франции пригрозили Путину последствиями, если тот откажется прекратить огонь в Украине
- Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Россия должна согласиться на прекращение огня, иначе столкнется с новыми санкциями.
- Барро подчеркнул, что отказ России от мирного плана США приведет к усилению поддержки Украины со стороны Европы.
Россия терпит неудачу на фронте. Ежедневное миллимитровое продвижение на востоке Украины ей обходится в тысячу погибших оккупантов. Именно поэтому Владимиру Путину выгодно согласиться на прекращение огня.
Такое мнение высказал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью для La Tribune, передает 24 Канал.
Смотрите также Политолог раскрыл скрытую цель заявления Путина о мирных переговорах
Что будет, если Путин откажется от мирного плана США?
По мнению Барро, в интересах главы Кремля серьезно отнестись к мирному плану США, который доработали в Женеве с участием представителей Украины и Европы.
По словам министра, чтобы скрыть провалы на фронте, Россия обстреливает гражданскую инфраструктуру и жилые кварталы в Украине, тем самым в очередной раз нарушая международное право и законы войны.
Барро подчеркнул: или Москва закончит войну, или ее ожидают новые санкции. Если Владимир Путин не пойдет на прекращение огня, он должен смириться с новыми ограничениями, которые еще больше истощат российскую экономику. Также в ответ на несогласие диктатора остановить боевые действия европейцы усилят поддержку Украины.
Справка: Украина и ЕС обсуждают подготовку 20-го пакета санкций против России, в частности, усиление ограничений против энергетического сектора и контроль за экспортом.
Что известно о мирном плане США?
- Дональд Трамп стремится положить конец войне в Украине до конца 2025 года. Он хочет, чтобы Киев и Москва как можно скорее заключили мирное соглашение. Президент США согласен встретиться с Зеленским и Путиным только после того, как соглашение о мире будет на завершающей стадии.
- Основой для соглашения должен стать мирный план США. Сначала он содержал 28 пунктов. После переговоров в Женеве его сократили до 19 пунктов.
- Между американской и украинской делегациями нет единства по трем спорным вопросам. Они касаются территорий, численности ВСУ и вступления в НАТО. США выступают за то, чтобы признать весь Донбасс и Крым российскими. За агрессором также должны оставить оккупированные части Запорожья и Херсонщины. Между тем Украина не согласна выводить войска из Донецкой области.
- 30 ноября в Майами состоится второй раунд переговоров Украины и США по мирному плану.
- Владимир Путин тем временем отметил, что отвод украинских войск с позиций, которые они удерживают, является ключевым условием для прекращения огня, но не для мирного соглашения.
- В то же время диктатор отметил, что Россия может достичь своих целей в Украине военным путем.