Візит Папи Лева XIV в Україну: Politico пояснило причину неоднозначних відповідей Ватикану

Під час телефонної розмови з Папою Римським Володимир Зеленський запропонував Леву XIV приїхати в Україну. Однак наразі говорити про такий візит зарано через політику Ватикану.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Що відомо про позицію Папи Лева XIV щодо України

У четвер, 15 травня, Папа Лев XIV зустрівся у Ватикані з главою Української греко-католицької церкви, що стало однією з перших його аудієнцій як понтифіка. Це підтвердило його прагнення до мирного врегулювання війни Росії проти України.

Блаженніший Святослав Шевчук заявив, що запросив Лева відвідати Україну та представив Папі Римському список полонених, яких утримує Росія. Він зазначив, що після візиту Папи Івана Павла ІІ, українці вірили, що комунізм більше ніколи не повернеться на нашу землю, а сьогодні вони вірять, що це допоможе закінчити війну.

Я є з українським народом. Святий Престол буде і надалі сприяти та створювати всі необхідні умови для діалогу та супроводжувати український народ в цей страшний час історії,

– відповів Папа.

Ще після пропозиції від Зеленського державний секретар Ватикану, кардинал П'єтро Паролін, заявив, що "зарано" думати про можливий візит Папи Римського до Києва.

Politico пояснило, що Ватикан має традицію дипломатичного нейтралітету. Хоча Лев і пообіцяв "докласти всіх зусиль", щоб спробувати звести Росію та Україну за столом переговорів.

Святий Престол завжди готовий допомогти об’єднати ворогів віч-на-віч, поговорити один з одним, щоб народи в усьому світі могли знову знайти надію та відновити гідність, якої вони заслуговують, гідність миру,

– сказав він у середу, 14 травня.

Офіційне призначення Лева на престол має відбутися під час меси в неділю. Очікується, що на ньому будуть присутні Зеленський та віцепрезидент США Джей Ді Венс.