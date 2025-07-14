Логічно, – Рютте про ініціативу Трампа, що Європа має платити за зброю для України
- Дональд Трамп запропонував, щоб США надали зброю Україні, але платила за неї Європа.
Генсек НАТО Марк Рютте підтримав ініціативу та назвав її логічною.
Дональд Трамп та Марк Рютте 14 липня провели зустріч в Овальному кабінеті. Президент США запропонував надати зброю Україні, за яку заплатить Європа.
Генсек НАТО підтримав цю ініціативу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова генсека НАТО.
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Рютте висловився про ініціативу Трампа щодо закупівлі зброї для України
Під час зустрічі з президентом США генеральний секретар зауважив, що Трамп хоче, аби Україна мала те, чого потребує. Водночас заплатити за цю зброю повинні європейці.
Це є цілком логічно,
– підкреслив Рютте.
Тим часом Трамп пояснив, чому Сполучені Штати робили паузу у постачанні військової допомоги України. За його словами, це було необхідно, щоб оцінити, скільки зброї залишилося на складах у США.
Також президент США повідомив, що країна вже витратила 350 мільярдів доларів на війну в Україні, тому хочуть, щоб вона завершилась.