Логічно, – Рютте про ініціативу Трампа, що Європа має платити за зброю для України

Дональд Трамп та Марк Рютте 14 липня провели зустріч в Овальному кабінеті. Президент США запропонував надати зброю Україні, за яку заплатить Європа.

Генсек НАТО підтримав цю ініціативу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова генсека НАТО.

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Рютте висловився про ініціативу Трампа щодо закупівлі зброї для України

Під час зустрічі з президентом США генеральний секретар зауважив, що Трамп хоче, аби Україна мала те, чого потребує. Водночас заплатити за цю зброю повинні європейці.

Це є цілком логічно,

– підкреслив Рютте.

Тим часом Трамп пояснив, чому Сполучені Штати робили паузу у постачанні військової допомоги України. За його словами, це було необхідно, щоб оцінити, скільки зброї залишилося на складах у США.

Також президент США повідомив, що країна вже витратила 350 мільярдів доларів на війну в Україні, тому хочуть, щоб вона завершилась.