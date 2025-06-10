Заворушення у Північній Ірландії: сотні молодиків атакували поліцію, палають будинки
У Північній Ірландії другу ніч поспіль тривають масові протести. Причиною цього стала справа про можливе зґвалтування, у якій фігурують двоє підлітків.
У місті Балліміні, що в Північній Ірландії, вночі 10 червня спалахнули сутички між протестувальниками та правоохоронцями. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.
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Що відбувається у Балліміні
Люди вийшли на вулиці після звістки про звинувачення двох підлітків у сексуальному насильстві над неповнолітньою.
Сотні молодиків у балаклавах підпалювали будинки, кидали коктейлі Молотова, розтрощили кілька авто, одне з яких підпалили посеред вулиці. Поліція, намагаючись стримати ситуацію, застосувала водомети та холості набої. Один з поліцейських отруївся димом під час евакуації з підпаленого будинку.
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Ситуація виходить з-під контролю
Правоохоронці вже підтвердили пошкодження кількох будинків і спалення кількох автівок. Увечері місто охопили сирени, пожежі й сутички тривали до пізньої ночі.
Жахливі сцени громадянських заворушень, які ми знову спостерігали сьогодні ввечері в Балліміні, не мають місця в Північній Ірландії,
– прокоментував міністр у справах Північної Ірландії Гіларі Бенн.
Наслідки насильницьких протестів у Баллімені / Фото BBC
В понеділок, у першу ніч заворушень, постраждали чотири будинки, поранено щонайменше 15 поліцейських. Водночас події розслідуються як можливі расово вмотивовані напади.
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Інформаційним поштовхом до протестів стало судове засідання у справі про сексуальне насильство. Двом неповнолітнім підліткам висунули звинувачення у зґвалтуванні. Утім, деталі інциденту та особистості фігурантів справи не розголошуються з міркувань захисту потерпілої сторони.