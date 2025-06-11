В городе Баллимини, что в Северной Ирландии, ночью 10 июня вспыхнули столкновения между протестующими и правоохранителями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Что происходит в Баллимине
Люди вышли на улицы после известия об обвинении двух подростков в сексуальном насилии над несовершеннолетней.
Сотни молодых людей в балаклавах поджигали дома, бросали коктейли Молотова, разбили несколько авто, одно из которых подожгли посреди улицы. Полиция, пытаясь сдержать ситуацию, применила водометы и холостые патроны. Один из полицейских отравился дымом во время эвакуации из подожженного дома.
Нападения на дома мигрантов: смотрите видео
Ситуация выходит из-под контроля
Правоохранители уже подтвердили повреждения нескольких домов и сожжение нескольких автомобилей. Вечером город охватили сирены, пожары и столкновения продолжались до поздней ночи.
Ужасные сцены гражданских беспорядков, которые мы снова наблюдали сегодня вечером в Баллимине, не имеют места в Северной Ирландии,
– прокомментировал министр по делам Северной Ирландии Хилари Бенн.
Последствия насильственных протестов в Баллимене / Фото BBC
В понедельник, в первую ночь беспорядков, пострадали четыре дома, ранены по меньшей мере 15 полицейских. В то же время события расследуются как возможные расово мотивированные нападения.
Нападение на полицию второй ночи беспорядков в Баллимине: смотрите видео
Информационным толчком к протестам стало судебное заседание по делу о сексуальном насилии. Двум несовершеннолетним подросткам предъявили обвинения в изнасиловании. Впрочем, детали инцидента и личности фигурантов дела не разглашаются из соображений защиты потерпевшей стороны.