В Ірані люди вийшли на протести, є загиблі: Трамп погрожує втрутитися, якщо будуть нові жертви

Протести в Ірані набирають нової, більш радикальної форми. У новорічну ніч демонстранти підпалили базу ополчення Басідж, ключовий інструмент силового контролю влади.

Подія стала одним із найрадикальніших епізодів нинішньої хвилі протестів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild та Reuters.

Як в Ірані розгорається один з найрадикальніших протестів в історіїї країни?

База Басідж у місті Ченар неподалік Асадабада в провінції Хамедан підпорядковується Корпусу вартових ісламської революції і десятиліттями використовувалася для жорсткого придушення масових виступів. Підпал став одним із найбільш радикальних епізодів нинішньої хвилі протестів. Люди виходять на вулиці попри закриті магазини, барикади та сльозогінний газ, скандуючи антиурядові гасла.

Те, що починалося як протест проти шаленого зростання цін і обвалу валюти, переросло у відкриту критику політичного режиму. Місцеві джерела повідомляють, що до демонстрацій уже приєдналися мільйони іранців. У публічному просторі дедалі частіше з’являються заклики на підтримку повернення монархії Пехлеві.

Влада також підтвердила напад на адміністративну будівлю губернатора у місті Фаса на півдні країни. За даними судового агентства Mizan, нападники пошкодили будівлю, що свідчить про зростання масштабу та координації акцій протесту. Загинули щонайменше троє людей, серед яких співробітник сил безпеки.

Президент США Дональд Трамп заявив, що США можуть "прийти на допомогу" протестувальникам, якщо влада Ірану продовжить їх убивства.



Допис Дональд Трампа у соцмережі Truth Social / Cкриншот

Протести розповсюдилися по всій країні. Вони розпочалися з масового закриття магазинів на "Великому базарі" в Тегерані, що є важливим економічним і політичним символом. Заклик швидко підтримали підприємці в інших містах, зокрема у Ширазі, Керманшаху, Кешмі та низці провінцій, а також студенти й молодь.

Сили безпеки відповідають масовими затриманнями, застосуванням сльозогінного газу та демонстрацією присутності поліції. Офіційні іранські ЗМІ обмежено висвітлюють події. Відомо про випадки насильства над студентами та іншими учасниками протестів.

Особливе значення має участь у протестах груп, які раніше підтримували режим. Зокрема, торговці історичних ринків – "базарії", які відіграли ключову роль в Ісламській революції 1979 року, фінансово та організаційно підтримуючи духовенство.

Кронпринц Реза Пехлеві, син останнього шаха, звернувся до іранців із закликом не протидіяти власному народові та назвав поточні події історичною можливістю для змін.

