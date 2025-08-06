"Демократія без голосу": У Косові вибухнув перший протест проти влади
- Працівники суспільного мовника Косова RTK протестують через відсутність фінансування, що загрожує їхнім зарплатам.
- Парламентська криза в Косові заважає затвердженню бюджету, через що працівники не отримали зарплати за липень.
У середу працівники суспільного мовника частково визнаного Косова RTK вийшли на протест у Приштині. Усе через багатомісячну парламентську кризу, яка поставила під загрозу їхнє фінансування.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".
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Що відомо про протести в Косові?
Косовські журналісти влаштували акцію протесту перед будівлею уряду в Приштині, вигукуючи гасла: "Журналіст без зарплати", "Демократія без голосу", "Бюджет для RTK – не мовчання за правду" та "Не глушіть голос нашого народу".
Причиною протесту стало те, що понад 700 працівників RTK – єдиної суспільної телерадіокомпанії Косова – не отримали зарплату за липень, адже мовник не отримав другу частину бюджету на цей рік.
Це відбулося внаслідок того, що парламент країни досі не зміг закрити установчу сесію, а отже, і створити парламентський бюджетний комітет для розгляду й затвердження бюджету.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що парламент Косова 42 рази не зміг обрати спікера та його заступників. Це фактично заблокувало роботу Асамблеї.