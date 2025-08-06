Сообщает 24 Канал со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

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Что известно о протестах в Косово?

Косовские журналисты устроили акцию протеста перед зданием правительства в Приштине, выкрикивая лозунги: "Журналист без зарплаты", "Демократия без голоса", "Бюджет для RTK – не молчание за правду" и "Не глушите голос нашего народа".

Причиной протеста стало то, что более 700 работников RTK – единственной общественной телерадиокомпании Косово – не получили зарплату за июль, ведь вещатель не получил вторую часть бюджета на этот год.

Это произошло вследствие того, что парламент страны до сих пор не смог закрыть учредительную сессию, а значит, и создать парламентский бюджетный комитет для рассмотрения и утверждения бюджета.

Напомним, ранее сообщалось, что парламент Косово 42 раза не смог избрать спикера и его заместителей. Это фактически заблокировало работу Ассамблеи.