Повідомляє 24 Канал з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

Дивіться також Парламент Косово на межі розпуску: урядовці за 54 спроби не обрали прем'єра

Що відомо про протести в Косові?

Косовські журналісти влаштували акцію протесту перед будівлею уряду в Приштині, вигукуючи гасла: "Журналіст без зарплати", "Демократія без голосу", "Бюджет для RTK – не мовчання за правду" та "Не глушіть голос нашого народу".

Причиною протесту стало те, що понад 700 працівників RTK – єдиної суспільної телерадіокомпанії Косова – не отримали зарплату за липень, адже мовник не отримав другу частину бюджету на цей рік.

Це відбулося внаслідок того, що парламент країни досі не зміг закрити установчу сесію, а отже, і створити парламентський бюджетний комітет для розгляду й затвердження бюджету.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що парламент Косова 42 рази не зміг обрати спікера та його заступників. Це фактично заблокувало роботу Асамблеї.