Масові протести спалахнули на Кубі: населення очікує реакції США

На Кубі увечері 13 березня спалахнули масові протести. Неспокійно було, зокрема, у муніципалітеті Моронь.

Там протестувальники підпалили місцеву штаб-квартиру Комуністичної партії Куби, у відповідь на їхні дії лунали постріли. Про це пише видання Ciber Cuba.

Дивіться також Куба теж впаде, – Трамп озвучив нові плани США

Що відбувається на Кубі?

Люди вийшли на протести через погіршення загальних умов життя на тлі економічної кризи.

Економічна ситуація на Кубі критична. Фіксується нестача палива та харчових продуктів, також місцеві страждають через тривалі відключення світла.

Протести на Кубі: дивіться відео

Влада намагалася розігнати протести. Проти людей вийшли силовики зі службовими собаками.

За даними місцевого журналіста, постраждав один протестувальник. У нього вогнепальне поранення в стегно. Зазначається, що стрілянину відкрила поліція.

Як пише Ciber Cuba, населення Куби очікує реакції США на протести, але наразі офіційно Білий дім не коментував їх.

Нагадаємо, що за тиждень до цього Дональд Трамп заявив, що Куба перебуває на межі краху. За його словами, незабаром там відбудуться великі зміни. Він говорив про відсутність грошей і нафти в країні, а ще критикував режим Куби.

Зазначається, що президент Куби Мігель Діас-Канель вперше офіційно заявив, що веде перемовини зі США після 3 місяців фактичної нафтової блокади острова.

Останні новини Куби