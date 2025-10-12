У Мадагаскарі вже третій тиждень поспіль тривають протести. До мітингувальників приєднався елітний підрозділ військових. Після цього адміністрація президента заявила про "спробу незаконного та насильницького захоплення влади".

Водночас влада не уточнює деталей з цього приводу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN та агентство Reuters.

Що відомо про протести в Мадагаскарі?

Військовослужбовці з елітного підрозділу CAPSAT, який допоміг президенту Андрі Раджуеліні захопити владу шляхом держперевороту 2009 року, закликали товаришів не виконувати накази та підтримати протести, очолювані молоддю.

Ці протести розпочалися 25 вересня та становлять найсерйозніший виклик правлінню Раджуеліни з моменту його переобрання у 2023 році. За словами очевидців, у столиці наразі не спостерігалося прямих зіткнень.

Попри це, за даними ЗМІ, один зі свідків заявив про трьох поранених після того, як у неділю вздовж дороги до казарм CAPSAT пролунали постріли. Ворогуючі сили оголосили, що беруть під контроль безпеку країни.

Згідно з оприлюдненою інформацією, група CAPSAT заявила, що координуватиме війська з бази біля Антананаріву. Міністерство оборони країни та Генштаб ЗС Мадагаскару таку ситуацію поки не коментували.

Протести розпочалися через нестачу води та електроенергії, але згодом демонстранти закликали Радзуеліна піти у відставку, перепросити за насильство проти протестувальників та розпустити Сенат і виборчу комісію.

