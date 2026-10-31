Понад 30 міст та 165 тисяч людей: Німеччина готується до масштабних протестів

Рух зумерів анонсував демонстрації у 34 німецьких містах. Молодь вимагатиме збільшити видатки на освіту, знизити вартість життя та скасувати обов'язкову військову службу.

Очікується, що в протестах 31 жовтня візьмуть участь понад 160 тисяч людей. Як повідомляють Reuters та dpa, акції заплановані, зокрема, у Берліні, Франкфурті та Мюнхені.

В Німеччині анонсували протести

Організатором виступає німецький молодіжний рух Gen Z regelt ("Покоління Z вирішує"), що був сформований лише кілька тижнів тому. Вони стверджують, що уряд системно ігнорує потреби молоді, скорочуючи державні видатки та паралельно посилюючи навантаження на них.

Влада Німеччини очікує демонстрації здебільшого мирного характеру, однак застерігає від провокацій. За даними МВС, екстремістські сили намагаються перехопити ініціативу, а до участі в мітингах активно закликають ліворадикальні групи та іноземні рухи.

Водночас самі організатори запевняють, що виступають виключно за мирний протест і категорично проти будь-якого насильства. На своєму сайті вони вказали, що не хочуть бачити на демонстраціях екстремістські угруповання та символіку, яка суперечить конституційному ладу.

Через імовірність сутичок на торгівельному бульварі Курфюрстендамм у німецькій столиці власники крамниць закривають вітрини дерев'яними щитами та скорочують робочі години.

Водночас загальнонімецьке об'єднання представників школярів BSK відмовилося координувати дії з організаторами цього протесту. Організація визнає вимоги мітингувальників обґрунтованими, проте готує окрему акцію на 20 листопада.

Хвиля студентських і учнівських виступів охопила цілу низку країн Європи. Зокрема, у Франції та Італії аналогічні демонстрації молоді вже переросли в масові заворушення, погроми та пограбування магазинів.