Более 30 городов и 160 тысяч человек: Германия готовится к масштабным протестам

Ожидается, что в протестах 31 октября примут участие более 160 тысяч человек. Как сообщают Reuters и dpa, акции запланированы, в частности, в Берлине, Франкфурте и Мюнхене.

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В Германии анонсировали протесты

Организатором выступает немецкое молодежное движение Gen Z regelt ("Поколение Z решает"), что было создано всего несколько недель назад. Они утверждают, что правительство систематически игнорирует потребности молодежи, сокращая государственные расходы и одновременно увеличивая нагрузку на них.

Власти Германии ожидают, что демонстрации будут в основном мирными, однако предостерегают от провокаций. По данным МВД, экстремистские силы пытаются перехватить инициативу, а к участию в митингах активно призывают леворадикальные группы и иностранные движения.

В то же время сами организаторы уверяют, что выступают исключительно за мирный протест и категорически против любого насилия. На своем сайте они указали, что не хотят видеть на демонстрациях экстремистские группировки и символику, противоречащую конституционному строю.

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Из-за вероятности столкновений на торговом бульваре Курфюрстендамм в немецкой столице владельцы магазинов закрывают витрины деревянными щитами и сокращают часы работы.

В то же время общегерманское объединение представителей школьников BSK отказалось координировать действия с организаторами этого протеста. Организация признает требования митингующих обоснованными, однако готовит отдельную акцию на 20 ноября.

Волна студенческих и школьных выступлений охватила целый ряд стран Европы. В частности, во Франции и Италии аналогичные демонстрации молодежи уже переросли в массовые беспорядки, погромы и ограбления магазинов.