Португалію охопили масові протести: близько 100 тисяч людей виступили проти трудового закону

Люди вважають, що воно порушуватиме права робітників. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters та Rádio e Televisão de Portugal.
Дивіться також "Прожити дуже тяжко": українка відкрила, кому не слід їхати до Португалії
Що відомо про протести у Лісабоні?
Загальна конфедерація португальських робітників, яка й організувала мітинг під гаслом "Усі до Лісабона", заявила, що загалом зібралося 100 тисяч громадян. Вдалося об'єднати працівників як державного, так і приватного секторів.
Вони вийшли на протест тому, що у вересні уряд схвалив законопроєкт про внесення змін до трудового кодексу. Уряд звинувачують у сприянні великому бізнесу, тоді як низькооплачувані працівники борються зі зростанням вартості життя.
Влада вважає, що внесені зміни підвищать конкурентоспроможність. Закон також передбачає:
- спрощення процедури звільнення працівників з поважних причин,
- пом'якшення обмежень на аутсорсинг – передачу завдань, функцій або процесів стороннім фахівцям чи компаніям-підрядникам,
- створення "індивідуальних банків часу", які даватимуть працівникам змогу працювати до 2 додаткових годин на день, але не більше ніж 150 годин за рік.
Протестувальники не задоволені такими умовами. А ще вони вимагали підвищення зарплат, чого не отримали.
Протестувальники вважають закон "явним кроком назад", який може призвести до "повної відсутності гарантій зайнятості.
Навіть якщо це не моя думка, я говорю від імені багатьох молодих людей з нестабільною роботою, низькою заробітною платою, чиє майбутнє полягатиме в тому, щоб продовжувати мати менше прав, бути втомленими та боятися свого майбутнього,
– сказала одна із протестувальниць.
Наразі Португалія залишається є однією з найбідніших країн на Заході Європи. Там мінімальна зарплата становить лише 870 євро, а у 2024 році понад 50% працівників заробляли менше 1 000 євро на місяць.
Інші мітинги та протести за кордоном
У Белграді днями пройшов мітинг на підтримку Александра Вучича. Загалом зібралося понад 10 тисяч людей. Багато мітингарів привезли транспортом, який організувала президентська партія.
Тим часом в африканському Камеруні після оголошення результатів виборів спалахнули протести. Поліція відкрила вогонь по людях, загинули 4 особи. Люди вийшли на вулиці проти 92-річного Поля Бія, який очолює країну ще 1982 року.
А поліцію Танзанії опозиція звинуватила вбивстві 2000 тисяч протестувальників, незгодних з результатами президентських виборів. Кажуть близько 400 тіл було знищено.