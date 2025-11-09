Португалію охопили масові протести: близько 100 тисяч людей виступили проти трудового закону

Люди вважають, що воно порушуватиме права робітників. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters та Rádio e Televisão de Portugal.

Що відомо про протести у Лісабоні?

Загальна конфедерація португальських робітників, яка й організувала мітинг під гаслом "Усі до Лісабона", заявила, що загалом зібралося 100 тисяч громадян. Вдалося об'єднати працівників як державного, так і приватного секторів.

Вони вийшли на протест тому, що у вересні уряд схвалив законопроєкт про внесення змін до трудового кодексу. Уряд звинувачують у сприянні великому бізнесу, тоді як низькооплачувані працівники борються зі зростанням вартості життя.

Влада вважає, що внесені зміни підвищать конкурентоспроможність. Закон також передбачає:

спрощення процедури звільнення працівників з поважних причин,

пом'якшення обмежень на аутсорсинг – передачу завдань, функцій або процесів стороннім фахівцям чи компаніям-підрядникам,

створення "індивідуальних банків часу", які даватимуть працівникам змогу працювати до 2 додаткових годин на день, але не більше ніж 150 годин за рік.

Протестувальники не задоволені такими умовами. А ще вони вимагали підвищення зарплат, чого не отримали.

Протестувальники вважають закон "явним кроком назад", який може призвести до "повної відсутності гарантій зайнятості.

Навіть якщо це не моя думка, я говорю від імені багатьох молодих людей з нестабільною роботою, низькою заробітною платою, чиє майбутнє полягатиме в тому, щоб продовжувати мати менше прав, бути втомленими та боятися свого майбутнього,

– сказала одна із протестувальниць.

Наразі Португалія залишається є однією з найбідніших країн на Заході Європи. Там мінімальна зарплата становить лише 870 євро, а у 2024 році понад 50% працівників заробляли менше 1 000 євро на місяць.

Інші мітинги та протести за кордоном