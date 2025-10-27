Тим часом у країні спалахнули смертоносні протести. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN та Clash Report.
Яка ситуація у Камеруні після перемоги на виборах Поля Бії?
Після виборів Бія може залишитися на посаді майже до своїх 100 років.
У 2008 році він скасував обмеження президентських термінів, перемігши тоді з відривом.
Цього разу його найсильнішим конкурентом став Ісса Чірома Бакарі, колишній речник уряду та міністр зайнятості наприкінці 70-х років. У 2025 році він відокремився від Бії та розпочав свою кампанію, яка зібрала велику підтримку коаліції опозиційних партій та громадських груп.
На тлі результатів нових виборів у країні спалахнули протести. Людей розстрілюють просто на вулиці.
Так, у неділю, 26 жовтня, поліція відкрила вогонь по протестувальниках, які вимагали перерахунку голосів на президентських виборах. Загинуло 4 особи, ще понад 100 прихильників опозиції, активістів та лідерів протестів заарештували.
Що відомо про Бію та його правління?
Влітку 2025 року Поль Бія заявив, що збирається брати участь у президентських виборах 12 жовтня. Він тоді казав, що його рішучість служити країні "відповідає тим серйозним викликам", які перед нею стоять. Він обіцяв, що "найкраще ще попереду".
Та у країні все частіше публічно обговорювали та сумнівалися у здатності Бії керувати Камеруном.
Тим часом камерунці скаржаться на високе безробіття серед молоді, зростання цін та погану якість державних послуг. Також у країні періодично фіксують спалахи насильства з боку сепаратистів. Особливо це стосується англомовних регіонів, адже Камерун – переважно франкомовна держава.