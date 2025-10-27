Тем временем в стране вспыхнули смертоносные протесты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN и Clash Report.
Какова ситуация в Камеруне после победы на выборах Поля Бии?
После выборов Бия может остаться на посту почти до своих 100 лет.
В 2008 году он отменил ограничения президентских сроков, победив тогда с отрывом.
На этот раз его сильнейшим конкурентом стал Исса Чирома Бакари, бывший представитель правительства и министр занятости в конце 70-х годов. В 2025 году он отделился от Бии и начал свою кампанию, которая собрала большую поддержку коалиции оппозиционных партий и общественных групп.
На фоне результатов новых выборов в стране вспыхнули протесты. Людей расстреливают прямо на улице.
Протесты в Камеруне: смотрите видео
Так, в воскресенье, 26 октября, полиция открыла огонь по протестующим, которые требовали пересчета голосов на президентских выборах. Погибло 4 человека, еще более 100 сторонников оппозиции, активистов и лидеров протестов арестовали.
В Камеруне вспыхнули протесты: смотрите видео
Что известно о Бию и его правлении?
Летом 2025 года Поль Бия заявил, что собирается участвовать в президентских выборах 12 октября. Он тогда говорил, что его решимость служить стране "соответствует тем серьезным вызовам", которые перед ней стоят. Он обещал, что "лучшее еще впереди".
Но в стране все чаще публично обсуждали и сомневались в способности Бии управлять Камеруном.
Между тем камерунцы жалуются на высокую безработицу среди молодежи, рост цен и плохое качество государственных услуг. Также в стране периодически фиксируют вспышки насилия со стороны сепаратистов. Особенно это касается англоязычных регионов, ведь Камерун – преимущественно франкоязычное государство.