Тем временем в стране вспыхнули смертоносные протесты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN и Clash Report.

Какова ситуация в Камеруне после победы на выборах Поля Бии?

После выборов Бия может остаться на посту почти до своих 100 лет.

В 2008 году он отменил ограничения президентских сроков, победив тогда с отрывом.

На этот раз его сильнейшим конкурентом стал Исса Чирома Бакари, бывший представитель правительства и министр занятости в конце 70-х годов. В 2025 году он отделился от Бии и начал свою кампанию, которая собрала большую поддержку коалиции оппозиционных партий и общественных групп.

На фоне результатов новых выборов в стране вспыхнули протесты. Людей расстреливают прямо на улице.

Протесты в Камеруне: смотрите видео

Так, в воскресенье, 26 октября, полиция открыла огонь по протестующим, которые требовали пересчета голосов на президентских выборах. Погибло 4 человека, еще более 100 сторонников оппозиции, активистов и лидеров протестов арестовали.

Что известно о Бию и его правлении?