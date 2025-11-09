Португалию охватили массовые протесты: около 100 тысяч человек выступают против трудового закона

Люди считают, что оно будет нарушать права рабочих. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters и Rádio e Televisão de Portugal.

Смотрите также "Прожить очень тяжело": украинка открыла, кому не следует ехать в Португалию

Что известно о протестах в Лиссабоне?

Общая конфедерация португальских рабочих, которая и организовала митинг под лозунгом "Все в Лиссабон", заявила, что всего собралось 100 тысяч граждан. Удалось объединить работников как государственного, так и частного секторов.

Они вышли на протест потому, что в сентябре правительство одобрило законопроект о внесении изменений в трудовой кодекс. Правительство обвиняют в содействии крупному бизнесу, тогда как низкооплачиваемые работники борются с ростом стоимости жизни.

Власти считают, что внесенные изменения повысят конкурентоспособность. Закон также предусматривает:

упрощение процедуры увольнения работников по уважительным причинам,

смягчение ограничений на аутсорсинг – передачу задач, функций или процессов сторонним специалистам или компаниям-подрядчикам,

создание "индивидуальных банков времени", которые будут давать работникам возможность работать до 2 дополнительных часов в день, но не более 150 часов в год.

Протестующие недовольны такими условиями. А еще они требовали повышения зарплат, чего не получили.

Протестующие считают закон "явным шагом назад", который может привести к "полному отсутствию гарантий занятости.

Даже если это не мое мнение, я говорю от имени многих молодых людей с нестабильной работой, низкой заработной платой, чье будущее будет заключаться в том, чтобы продолжать иметь меньше прав, быть уставшими и бояться своего будущего,

– сказала одна из протестующих.

Сейчас Португалия остается одной из беднейших стран на Западе Европы. Там минимальная зарплата составляет лишь 870 евро, а в 2024 году более 50% работников зарабатывали менее 1 000 евро в месяц.

Другие митинги и протесты за рубежом