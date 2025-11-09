Люди считают, что оно будет нарушать права рабочих. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters и Rádio e Televisão de Portugal.
Что известно о протестах в Лиссабоне?
Общая конфедерация португальских рабочих, которая и организовала митинг под лозунгом "Все в Лиссабон", заявила, что всего собралось 100 тысяч граждан. Удалось объединить работников как государственного, так и частного секторов.
Они вышли на протест потому, что в сентябре правительство одобрило законопроект о внесении изменений в трудовой кодекс. Правительство обвиняют в содействии крупному бизнесу, тогда как низкооплачиваемые работники борются с ростом стоимости жизни.
Власти считают, что внесенные изменения повысят конкурентоспособность. Закон также предусматривает:
- упрощение процедуры увольнения работников по уважительным причинам,
- смягчение ограничений на аутсорсинг – передачу задач, функций или процессов сторонним специалистам или компаниям-подрядчикам,
- создание "индивидуальных банков времени", которые будут давать работникам возможность работать до 2 дополнительных часов в день, но не более 150 часов в год.
Протестующие недовольны такими условиями. А еще они требовали повышения зарплат, чего не получили.
Протестующие считают закон "явным шагом назад", который может привести к "полному отсутствию гарантий занятости.
Даже если это не мое мнение, я говорю от имени многих молодых людей с нестабильной работой, низкой заработной платой, чье будущее будет заключаться в том, чтобы продолжать иметь меньше прав, быть уставшими и бояться своего будущего,
– сказала одна из протестующих.
Сейчас Португалия остается одной из беднейших стран на Западе Европы. Там минимальная зарплата составляет лишь 870 евро, а в 2024 году более 50% работников зарабатывали менее 1 000 евро в месяц.
Другие митинги и протесты за рубежом
В Белграде на днях прошел митинг в поддержку Александра Вучича. Всего собралось более 10 тысяч человек. Много митингующих привезли транспортом, который организовала президентская партия.
Тем временем в африканском Камеруне после объявления результатов выборов вспыхнули протесты. Полиция открыла огонь по людям, погибли 4 человека. Люди вышли на улицы против 92-летнего Поля Бия, который возглавляет страну еще в 1982 году.
А полицию Танзании оппозиция обвинила в убийстве 2000 тысяч протестующих, несогласных с результатами президентских выборов. Говорят около 400 тел было уничтожено.