Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN.

Що відомо про вибори та протести у Танзанії?

На виборах, що пройшли 29 жовтня, перемогла чинна президентка Самія Сулуху Хассан. Вона мала величезну перевагу у голосах.

Під час та після виборів у країні тривали протести. Демонстранти висловлювали обурення щодо виключення головних суперників Хассан.

Так, опозиційній партії "Чадема" заборонили балотуватися на парламентські та президентські вибори. Її лідера Тунду Ліссу затримали за звинуваченням у держзраді після того, як уряд Хассана звинуватив його у плануванні зриву виборів.

На тлі заворушень влада ввела комендантську годину та на деякий час відключала Інтернет, а сили безпеки зіткнулися з протестувальниками.

Поліція також заборонила людям поширювати фотографії та відео, "які викликають паніку", після того, як зображення та кадри з тілами загиблих почали поширюватися в соціальних мережах, поки відновлювалося підключення до Інтернету.

"Чадема" повідомила, що за тиждень протестів "задокументувала 2000 смертей", і звинуватила поліцію у похованні 400 невідомих тіл у нерозкритому місці.

За останні 3 – 4 дні після виборів багато чого сталося, і я знаю, що найгірше ще попереду,

– сказала представниця "Чадеми".

У CNN зауважили, що не змогли перевірити кількість загиблих. Раніше уряд назвав озвучену опозицією кількість жертв як "надзвичайно перебільшену".

Африканський Союз та міністерства закордонних справ Канади, Норвегії та Сполученого Королівства висловили стурбованість повідомленнями про велику кількість загиблих.

Тим часом Хассан, перша жінка-президент країни, уже вдруге склала присягу.

У своїй інавгураційній промові вона визнала, що під час протестів загинули люди, але не назвала точну кількість загиблих.

