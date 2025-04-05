Повстання Штатів: у США та низці країн пройде понад 1200 акцій проти дій Трампа

У США запланували близько 1,2 тисячі демонстрацій, які, як очікують організатори, стануть найбільшим днем протесту проти президента Дональда Трампа та його союзника-мільярдера Ілона Маска

Протести заплановані на суботу, 5 квітня, і пов'язані вони з впровадженням консервативної політики в уряді чинною адміністрацією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.



Дивіться також Перша світова тарифна війна: як нові мита Трампа струсонуть світ і чому це шанс для України

Що планують у США

За даними агентства, протести відбуватимуться під гаслом "Руки геть!" і стануть відповіддю на радикальні зміни, які президент Дональд Трамп впроваджує у зовнішній та внутрішній політиці Сполучених Штатів через виконавчі укази.

Це величезна демонстрація, яка посилає дуже чіткий сигнал Маску і Трампу, республіканцям у Конгресі та всім союзникам MAGA, що ми не хочемо, щоб їхні руки торкалися нашої демократії, наших громад, наших шкіл, наших друзів і наших сусідів,

– заявила співзасновниця Indivisible Езра Левін, яка організовує акції.

Відповідні демонстрації відбудуться не лише в усіх 50 штатах США. Вони пройдуть у Канаді, Великій Британії, Франції, Німеччині, Мексиці та Португалії, водночас одна з найбільших акцій очікується на Національній алеї у Вашингтоні.

"Indivisible, яка була створена після перших виборів Трампа у 2016 році, співпрацює з іншими ліберальними групами, зокрема з MoveOn і Working Families Party, щоб об’єднати прогресивні організації по всій країні", – Reuters.

Серед організацій, які планують долучитися до акцій протесту – Міжнародна спілка працівників сфери послуг, найбільша група захисту ЛГБТК у Сполучених Штатах Human Rights Campaign, неурядова природоохоронна організація Грінпіс.